Жиру обошел Кантона в списке самых результативных французов в чемпионате Англии

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру вошел в четверку самых результативных французов в премьер-лиге. Обойти легендарного нападающего "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона ему удалось за счет дубля в ворота "Хаддерсфилда" (5:0) в последнем матче чемпионата Англии.

Теперь на счету Жиру 72 мяча в премьер-лиге, а у Кантона – 70. На третьем месте находится Луи Саа с 85 мячами, второй – Николя Анелька (125 мячей), первый – Тьерри Анри (175 мячей).