Жиру – о переходе в Челси": "Дешам рекомендовал мне сменить клуб"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру, ранее выступавший в составе "Арсенала", сообщил о том, что для него было важно услышать мнение главного тренера сборной Франции Дидье Дешама о смене клуба. При этом форвард подчеркнул, что специалист не рекомендовал ему перейти в какую-то конкретную команду.

– Мне было необходимо знать мнение Дешама. Он не говорил мне о переходе в "Челси", но рекомендовал сменить клуб, – приводит Sport24.lefigaro.fr слова Жиру. – Я хотел получить новый вызов и остаться в чемпионате Англии.

Напомним, что Жиру, выступавший за "канониров" с 2012 года, перешел в "Челси" во время зимнего трансферного окна. Предполагалось, что "синие" заплатили за футболиста около 18 миллионов евро.