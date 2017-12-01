12:27 | Футбол — Англия

Жесть дня. 34-летний футболист получил переломы носа, скулы, глазницы, челюсти и запястья

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Защитник команды четвертого английского дивизиона "Порт Вейла" Адам Йетс получил серьезные травмы после столкновения с вратарем Сэмом Хорнби в матче резервных команд, сообщает The Sun. У 34-летнего англичанина диагностированы переломы носа, скулы, глазницы, верхней челюсти и запястья. Футболист был сразу же госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, но есть вероятность появления проблем со зрением.

Йетс выступает за "Порт Вейл" с 2009 года и является самым опытным игроком команды (248 матчей), несмотря на то, что он пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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xaris

Серьезная травма. А челюсть и скула это что, не одно и то же?

12:31