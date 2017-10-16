Жерар Улье: "Ливерпуль" мог подписать Криштиану Роналду, но у нас был Кьюэлл"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Жерар Улье признался, что мог в 2003 году подписать нападающего "Реала" Криштиану Роналду. По его словам, альтернативой португальцу стал Харри Кьюэлл.

– Я видел, как Криштиану Роналду играл на турнире в Тулоне, – цитирует The Mirror Улье. – Мы пытались его подписать, но не могли удовлетворить финансовые запросы. Я согласился с тем, что нельзя превышать лимит, поскольку это вызовет проблемы в раздевалке. Было бы неправильно, если бы другие узнали, сколько мы платим за 18-летнего ребенка.

Возможно, мы все же и подписали бы его, но у нас тогда был Кьюэлл, который показывал феноменальную форму. А когда я узнал позднее, что "Манчестер Юнайтед" заплатил "Спортингу" за Роналду 14 миллионов евро, то подавился едой.