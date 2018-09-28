Жерар Улье: "Как-то сказал Каррагеру: "Вместо того, чтобы ходить по клубам в 25 лет, ты можешь купить его в 35"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Жерар Улье рассказал, как убедил защитника Джейми Каррагера взяться за голову. В юные годы англичанин любил ходить по ночным клубам.

- Однажды я разговаривал с Джейми Каррагером, и я сказал ему: "Тебе нравится футбол?" Он ответил: "Конечно", - цитирует RMC Каррагера. - Тогда я ему сказал: "Хорошо, но твоя карьера закончится в 25 - 26 лет". Он удивился, но тогда я ответил: "Теперь ты чувствуешь, что можешь выпить после игры, а в 25 лет у тебя начнутся физические проблемы и тому подобное. Если ты любишь футбол и хочешь играть до 35 лет, я предлагаю другой образ жизни. Конечно, выпить - это заманчиво, потому что у тебя есть деньги и слава, но вместо того, чтобы ходить в ночной клуб в 25 лет, ты можешь купить его в 35 лет".