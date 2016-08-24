17:05 24 августа | ФУТБОЛ — Англия

Жерар Пике: "Слежу за "Манчестер Сити", но являюсь "красным дьяволом"

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил, что внимательно следит за чемпионатом Англии. Он подчеркнул, что ему особенно интересен "Манчестер Сити", но поддерживает он "Манчестер Юнайтед".

– Я слежу за премьер-лигой как болельщик, потому что это очень интересный турнир, – цитирует AS Пике. – С особым вниманием буду следить за "Манчестер Сити", потому что там работают люди, с которыми у меня особые отношения. Например, Чики Бегиристайн, благодаря которому я оказался в свое время в "Барселоне". Но я играл за "Юнайтед", и с тех пор считаю себя "красным дьяволом".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jonson 2

Молодец!!! хоть что-то позитивного у тебя))

18:03 24 августа

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