Жерар Пике: "Слежу за "Манчестер Сити", но являюсь "красным дьяволом"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил, что внимательно следит за чемпионатом Англии. Он подчеркнул, что ему особенно интересен "Манчестер Сити", но поддерживает он "Манчестер Юнайтед".

– Я слежу за премьер-лигой как болельщик, потому что это очень интересный турнир, – цитирует AS Пике. – С особым вниманием буду следить за "Манчестер Сити", потому что там работают люди, с которыми у меня особые отношения. Например, Чики Бегиристайн, благодаря которому я оказался в свое время в "Барселоне". Но я играл за "Юнайтед", и с тех пор считаю себя "красным дьяволом".