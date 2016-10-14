19:11 | ФУТБОЛ — Англия

Жерар Пике: "Однажды игроки "МЮ" сожгли кроссовки Эвра"

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике, выступавший за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2008 год, рассказал, что в английской команде игроки очень любили пошутить друг над другом. При этом, по словам Пике, футболисты любили достаточно экстремальные розыгрыши партнеров. В частности, однажды группа игроков решила подшутить над защитником Патрисом Эвра и сожгла его кроссовки, которые он ждал четыре месяца и на которых были набиты имена его детей.

– Когда он пошел в душ, они взяли эти кроссовки и сожгли их, – приводит The Mirror слова Пике. – Более того, они записали это на камеру и отправили ему видео. Вот такие были шуточки в "Манчестере".

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