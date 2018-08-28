Жерар Пике: "МЮ"? Моя семья счастлива в Барселоне"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике исключил возвращение в "Манчестер Юнайтед". Испанский футболист выступал в составе "красных дьяволов" с 2004 по 2008 год.

– Возвращение в Манчестер? Я так не думаю, – приводил Goal слова Пике. – Я очень счастлив здесь, в "Барселоне". "Это мой дом, здесь моя семья и друзья. Я всегда мечтал играть, и надеюсь выиграть здесь еще больше титулов.

Пике является воспитанником "Барселоны". Всего футболист провел 449 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и отдал 8 передач.