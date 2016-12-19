21:46 19 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Жерар Деулофеу: "Мы способны обыграть "Ливерпуль" в этом сезоне"

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Полузащитник "Эвертона" Жерар Деулофеу в преддверии матча 17-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что его команда должна проявить себя лучше, чем в играх прошлого сезона. "Ириски" не обыгрывали принципиального соперника с 2010 года.

– В прошлом году я застал самый ужасный матч нашей команды, когда мы проиграли "Ливерпулю" 0:4, – цитирует Express Деулофеу. – Мы не должны играть так же, должны лучше проявить себя. Но я уверен, что мы способны обыграть их в этом сезоне. Я знаю, насколько для всех нас важно это дерби.

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