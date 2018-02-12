14:46 | Футбол — Англия

Жена травмированного Мораты опубликовала видео танца с мужем

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Жена нападающего "Челси" Альваро Мораты Элис Кэмпелло опубликовала на своей странице в Инстаграме видеозапись танца со своим мужем. Позже видео было удалено.

Ранее главный тренер лондонского клуба Антонио Конте рассказал о травме форварда. По словам итальянского специалиста, не играющий с 17 января форвард повредил спину.

Опубликованное видео вызвало негодование у болельщиков "синих".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Panuchi

видно же что он дискомфорт испытывает .

15:04

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