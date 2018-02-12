Жена травмированного Мораты опубликовала видео танца с мужем

Жена нападающего "Челси" Альваро Мораты Элис Кэмпелло опубликовала на своей странице в Инстаграме видеозапись танца со своим мужем. Позже видео было удалено.
Ранее главный тренер лондонского клуба Антонио Конте рассказал о травме форварда. По словам итальянского специалиста, не играющий с 17 января форвард повредил спину.
Опубликованное видео вызвало негодование у болельщиков "синих".
Alvaro Morata with his wife on Instagram #CFCpic.twitter.com/eaROoR3IsM– Chelsea FC News | Follow Back (@ChelseaTalks247) 12 февраля 2018 г.
Panuchi
видно же что он дискомфорт испытывает .
15:04