Жена травмированного Мораты опубликовала видео танца с мужем

Жена нападающего "Челси" Альваро Мораты Элис Кэмпелло опубликовала на своей странице в Инстаграме видеозапись танца со своим мужем. Позже видео было удалено.

Ранее главный тренер лондонского клуба Антонио Конте рассказал о травме форварда. По словам итальянского специалиста, не играющий с 17 января форвард повредил спину.

Опубликованное видео вызвало негодование у болельщиков "синих".