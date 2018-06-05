Желько Петрович: "Смолову в "Вест Хэме" будет очень сложно, но я в него верю"

Югославский футболист и тренер Желько Петрович оценил шансы Федора Смолова проявить себя, если он окажется в "Вест Хэме". Петрович работал в этом клубе, а также со Смоловым в "Анжи".

– В "Анжи" вы работали с Федором Смоловым. Тогда он почти не забивал, но сейчас он лучший форвард России. В прессе пишут, что он может перейти в английский "Вест Хэм". Вы работали в этом клубе, можете оценить шансы Смолова заиграть там?

– На самом деле я знаю Смолова еще со времен его игры за голландский "Фейеноорд" (Смолов на правах аренды выступал в составе этого клуба в сезоне 2010/2011. – "Известия"). Когда же он выступал за "Анжи", Федор был еще очень молод. В то время много забивали Это'о и Траоре – для Смолова это была слишком серьезная конкуренция. Сейчас же он набрался опыта, стал много забивать. Он всегда был хорошим парнем: он очень вежливый, знает иностранные языки, умный. Смолов сейчас играет за прекрасный клуб "Краснодар".

Что же касается АПЛ, там всё иначе, чем в России. Надо иметь невероятную физическую силу, иначе тебя просто "раздавят". Но если ты умеешь забивать голы, то сможешь это делать везде. И не стоит забывать, что в английских командах много нападающих, конкуренция высока и если ты не забиваешь всего в нескольких играх, тебе быстро находят замену. Федору будет очень сложно, но я в него верю.