Жардим может возглавить "Лестер" вместо Пюэля

У "Лестера" в скором времени может смениться главный тренер: вместо Клода Пюэля в команду придет португалец Леонарду Жардим, сообщает TF1.

На данный момент "Лестер" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 31 очком в активе. В последних двух встречах команда проиграла "Саутгемптону" (1:2) и "Вулверхэмптону" (3:4).

44-летний Жардим в октябре 2018 года был уволен с поста главного тренера "Монако". Ему поступило несколько предложений из Китая и Саудовской Аравии, но он отклонил их, так как хочет работать в пятерке ведущих европейских чемпионатов.