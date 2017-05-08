Жардим может сменить Венгера в "Арсенале"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Telefoot, португальца на пост наставника рассматривает руководство "Арсенала". Лондонский клуб пока не принял решения о том, продолжать ли отношения с нынешним главным тренером команды Арсеном Венгером, чей контракт истекает летом.

По данным источника, Жардим рассматривается как идеальный преемник Венгера, который в последнее время подвергается жесткой критике из-за неудач команды в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.