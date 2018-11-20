Зеедорф: "Рано или поздно я надеюсь поработать в АПЛ"

Бывший полузащитник "Милана", мадридского "Реала" и сборной Голландии Кларенс Зеедорф рассказал о своем желании возглавить один из клубов Английской Премьер-лиги. Сейчас он тренирует сборную Камеруна, с которой стал обладателем Кубка Африки-2017.

"Я никогда не играл в Премьер-лиге, так что надеюсь, что рано или поздно мне удастся там поработать. Это самая волнующая и захватывающая лига на данный момент. Для меня возможность поработать там станет большой привилегией", – сказал Зеедорф в интервью Sky Sports.

Кларенс Зеедорф четыре раза выиграл Лигу Чемпионов в качестве игрока. Первый трофей ему достался в сезоне-1994/95 в составе родного "Аякса", в 1998 году он повторил этот успех, выступая за "Реал", а затем, в 2003 и 2007 годах он побеждал в составе "Милана".