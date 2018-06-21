Защитника сборной Ирландии избили в баре на Мальорке

Защитник "Ньюкасла" и сборной Ирландии Киран Кларк стал жертвой нападения в одном из баров на Мальорке, ифнормирует BBC. Инцидент произошел в курортном городе Магалуф в ночь на воскресенье. Кларк вступил в конфлик с подозреваемым из Великобритании на танцполе.

В итоге 28-летний Кларк в бессознательном состоянии был доставлен в больницу с синяками и ссадинами. Британцу предъявили обвинения, но затем отпустили.

Кларк выступает за "Ньюкасл" с 2016 года. Также на его счету 29 матчей за национальную команду.