Защитник "Суонси" дисквалифицирован на три матча

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала защитника "Суонси" Кайл Нотон на три матча, информирует пресс-служба валлийцев. 29-летний игрок обороны в матче 21 тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (2:1) в одном из эпизодов наступил на ногу сопернику.

Таким образом, Нотон пропустит матчи против "Тоттенхэма" и "Ньюкасла" в чемпионате Англии, а также игру 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона". В текущем сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах.

Напомним, сегодня полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг также был дисквалифицирован на три матча. Игрок был признан виновным в умышленом ударе локтем хавбека "Саутгемптона" Душана Тадича в игре 21-го тура чемпионата Англии (0:0).