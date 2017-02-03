Защитник сборной США защищает новый указ Трампа

Защитник "Стоук Сити" и сборной США Джефф Кэмерон заявил, что новый президент Дональд Трамп издал верный указ о временном ограничении на въезд в страну. Футболист считает, что так глава государства защищает своих граждан. Въезд на время запретили гражданам из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

– Я считаю, что нужно поддержать нашего президента, и не важно, голосовали вы за него или нет, – цитирует Sports Illustrated Кэмерона. – Я рад, что он старается обезопасить всех американцев от главных врагов. Ограничение на въезд иммигрантов имеет смысл. Жители США – одни из самых щедрых народов, мы способны заботиться о людях и оказывать поддержку различным странам. Но если мы не будем чувствовать себя в безопасности, то как сможем защищать других?