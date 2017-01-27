Защитник "Сандерленда" дисквалифицирован на четыре матча

Защитник "Сандерленда" Папи Джилободжи отстранен на четыре матча, сообщает официальный сайт клуба. Игрок грубо сыграл против хавбека "Вест Бромвича" Даррена Флетчера в матче чемпионата Англии. Арбитр не заметил ошибки, но нарушение попало на видео. Дисциплинарный комитет, изучив материалы, принял решение дисквалифицировать его на три игры плюс еще одну автоматически, поскольку в этом сезоне у футболиста уже было удаление.

Джилободжи защищает цвета "Сандерленда" с этого сезона. На его счету 18 матчей в чемпионате Англии.