Защитник "Ньюкасла" надеется прервать победную серию "Манчестер Сити"

Защитник "Ньюкасла" Киран Кларк перед сегодняшним матчем 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" выразил надежду, что команде удастся отобрать очки у "горожан". 28-летний ирландец подчеркнул, что "сороки" сделают все возможное, чтобы прервать победную серию лидера премьер-лиги.

- Мы понимаем, что встреча с "Ман Сити" будет жесткой, - цитирует Daily Star Кларка. - В этом сезоне они показывают что-то невероятное. Но мы отправимся на "Этихад" и сделаем все возможное. Кто знает, что может случиться. Надеюсь, именно мы станем той командой, которая остановит их победное шествие.

"Манчестер Сити" с 55 очками после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги. В этом сезоне команда не проиграла ни одной встречи, "горожане" одержали 17 побед подряд. "Ньюкасл" с 18 очками находится на 15-м месте.