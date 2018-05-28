Защитник "Наполи" станет самой дорогой покупкой в истории "Челси"?

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может перейти в "Челси". Как утверждает Metro, "синие" готовы заплатить за 26-летнего сенегальца 85 миллионов евро. В этом случае Кулибали станет самым дорогим игроком в истории лондонского клуба. В прошлом году "Челси" купил нападающего Альваро Морату у "Челси" за 66 миллионов.

Однако трансфер Кулибали будет зависеть от того, кто будет руководить "Челси" в следующем сезоне. С большой вероятностью команду возглавит бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри, под руководством которого Кулибали играл три года.

В минувшем сезоне Кулибали принял участие в 49 матчах во всех турнирах.​