Защитник "Манчестер Юнайтед" потренировался с хоккеистами

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф принял участие в тренировочном занятии хоккейного клуба "Манчестер Шторм", сообщает в своем официальном Твиттере "МЮ". Шведу выдали именно свитер, в котором он занимался вместе с командой.

Линделеф рассказал, что в Швеции у него два брата играют в хоккей, и сам он неравнодушен к этому виду спорта.

В этом сезоне 23-летний шведский футболист провел 22 матча в клубных турнирах и не отметился результативными действиями.