Защитник "Манчестер Юнайтед" потренировался с хоккеистами

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф принял участие в тренировочном занятии хоккейного клуба "Манчестер Шторм", сообщает в своем официальном Твиттере "МЮ". Шведу выдали именно свитер, в котором он занимался вместе с командой.
Линделеф рассказал, что в Швеции у него два брата играют в хоккей, и сам он неравнодушен к этому виду спорта.
В этом сезоне 23-летний шведский футболист провел 22 матча в клубных турнирах и не отметился результативными действиями.
🏒 Our very own @VLindelof got his skates on to pay @Mcr_Storm a special visit – find out more about his childhood passion on #MUFCYouTube!– Manchester United (@ManUtd) 22 февраля 2018 г.
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