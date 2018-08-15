Защитник "Ливерпуля" Матип впервые после травмы смог выйти на поле

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип принял участие в тренировочном матче, сообщает Liverpool Echo. Он вышел на поле в 60-минутной игре с участием футболистов, не игравших в матче первого тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (4:0), а также представителей клубной академии.
Футболист не играл за "Ливерпуль" с марта нынешнего года из-за травмы. Кроме того, во время летнего перерыва у него были проблемы с бедром.
27-летний немец в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Ливерпуль" и забил один мяч.
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/