Защитник "Ливерпуля" Матип впервые после травмы смог выйти на поле

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип принял участие в тренировочном матче, сообщает Liverpool Echo. Он вышел на поле в 60-минутной игре с участием футболистов, не игравших в матче первого тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (4:0), а также представителей клубной академии.

Футболист не играл за "Ливерпуль" с марта нынешнего года из-за травмы. Кроме того, во время летнего перерыва у него были проблемы с бедром.

27-летний немец в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Ливерпуль" и забил один мяч.