23:48 15 августа | Футбол — Англия

Защитник "Ливерпуля" Матип впервые после травмы смог выйти на поле


Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип принял участие в тренировочном матче, сообщает Liverpool Echo. Он вышел на поле в 60-минутной игре с участием футболистов, не игравших в матче первого тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (4:0), а также представителей клубной академии.

Футболист не играл за "Ливерпуль" с марта нынешнего года из-за травмы. Кроме того, во время летнего перерыва у него были проблемы с бедром.

27-летний немец в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Ливерпуль" и забил один мяч.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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