13:21 | ФУТБОЛ — Англия

Защитник "Лидса" дисквалифицирован на 6 матчей за прыжок на голову соперника

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Защитник "Лидса" Лайам Купер по итогам заседания независимой комиссии футбольной ассоциации Англии (ФА) был дисквалифицирован на 6 матчей, сообщает пресс-служба организации. 25-летнему шотландцу были предъявлены обвинения в насильственном поведении в связи с инцидентом, произошедшим на 74-й минуте игры против "Рединга" в прошлую субботу, который не был замечен судьями, но был зафиксирован на видео. Кроме того, ФА утверждает, что обычного наказания в этой ситуации было бы явно недостаточно.

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