Защитник "Лидса" дисквалифицирован на 6 матчей за прыжок на голову соперника

Защитник "Лидса" Лайам Купер по итогам заседания независимой комиссии футбольной ассоциации Англии (ФА) был дисквалифицирован на 6 матчей, сообщает пресс-служба организации. 25-летнему шотландцу были предъявлены обвинения в насильственном поведении в связи с инцидентом, произошедшим на 74-й минуте игры против "Рединга" в прошлую субботу, который не был замечен судьями, но был зафиксирован на видео. Кроме того, ФА утверждает, что обычного наказания в этой ситуации было бы явно недостаточно.

Only just seen the Liam Cooper stamp on Reece Oxford - absolutely disgraceful. Miles worse than @OfficialTM_3. pic.twitter.com/gdHPQPbMfE – Kris Temple (@kristemple) 2 апреля 2017 г.