Защитник "Эвертона" обвинил Фирмину в расизме

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину может быть наказан за расистское поведение в матче Кубка Англии с "Эвертоном" (2:1). Как сообщает Independent, в отчет главного арбитра матча Роберта Мэдли включено описание инцидента, который произошел в конце первого тайма.

Фирмину повздорил с защитником "Эвертона" Мэйсоном Холгейтом, который утверждает, что бразилец использовал расистские выражения, ругаясь с ним. Холгейт сразу же указал на это Мэдли, который сделал соответствующее замечание в рапорте.

Отметим, что тренеры обоих клубов отказались комментировать эти обвинения со стороны Холгейта, сославшись на нехватку информации.