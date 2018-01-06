11:17 | Футбол — Англия

Защитник "Эвертона" обвинил Фирмину в расизме

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Нападающий "Ливерпуля"  Роберту Фирмину может быть наказан за расистское поведение в матче Кубка Англии с "Эвертоном" (2:1). Как сообщает Independent, в отчет главного арбитра матча Роберта Мэдли включено описание инцидента, который произошел в конце первого тайма.

Фирмину повздорил с защитником "Эвертона" Мэйсоном Холгейтом, который утверждает, что бразилец использовал расистские выражения, ругаясь с ним. Холгейт сразу же указал на это Мэдли, который сделал соответствующее замечание в рапорте.

Отметим, что тренеры обоих клубов отказались комментировать эти обвинения со стороны Холгейта, сославшись на нехватку информации.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джин_SM(v3)

Они же оба как в зеркале - метисы. Как это выглядело в плане расизма?)

11:39

Нефилим

Холгейта удалять надо было, а судья ему даже желтую не показал. Криштинку тогда за менее грубое поведение матчей на 5 дисквалифицировали.

11:38