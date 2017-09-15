Защитник "Челси" Кристенсен отдал только 6 неточных передач из 158 в этом сезоне

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен отдал только 6 неточных передач в текущем сезоне. 21-летний воспитанник лондонцев дважды появлялся на поле в основе и дважды выходил на замену. Всего на его счету 158 передач, из которых 152 были точными.

В игре Лиги чемпионов против "Карабаха" он отдал 86 точных пасов при 2 неточных.