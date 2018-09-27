Зарплата Саутгейта в сборной Англии вырастет до 3 миллионов фунтов в год

Зарплата главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта будет увеличена. Как сообщает ВВС, 48-летний специалист согласился подписать новый контракт до 2022 года. Нынешнее соглашение Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитано до 2020 года.

По данным источника, зарплата Саутгейта будет увеличена до 3 миллионов фунтов стерлингов в год. Нынешний оклад тренера составляет 1,8 миллиона фунтов. Отметим, что бывший тренер сборной России Фабио Капелло, возглавляя сборную Англии с 2008 по 2012 год, получал 4 миллиона фунтов в год.