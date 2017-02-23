Запасной вратарь "Саттона" объяснил, зачем съел пирог во время матча с "Арсеналом"

Запасной вратарь "Саттона" Уэйн Шоу объяснил, почему он съел пирог во время матча Кубка Англии с "Арсеналом" (0:2). По его словам, он просто хотел ответить болельщикам лондонского клуба. Напомним, что Шоу в результате инцидента был уволен.

– Фанаты "Арсенала" постоянно пели про меня. Они кричали следующее: "Кто съел все пироги?". Было много шуток, – цитирует Шоу Mirror. – Тогда я решил, что тоже могу повеселиться. Я откусил большой кусок и помахал в направлении болельщиков. Но все это было по-доброму.

Это был Корнуоллский пирог. Вполне неплохой. Надо сказать, что он мне ничего не стоил, за исключением моей работы.

Напомним, что после встречи игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении 125-килограмового голкипера.

Перед началом матча одна из букмекерских контор принимала ставку с коэффициентом 8 к 1 на то, что Шоу во время игры съест пирог. В итоге голкипер сделал это на 83-й минуте.