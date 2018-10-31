Заа стал получать расистские оскорбления и угрозы после ничьей с "Арсеналом"

Нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа пожаловался, что стал получать угрозы и расистские оскорбления после игры чемпионата Англии с "Арсеналом" (2:2). В этой встрече ивуариец заработал пенальти, который многие считают спорным. Он рассказал, что после этого начал получать оскорбления, а его семье стали угрожать расправой.

– Всем, кто заходит слишком далеко в расистских оскорблениях и бросает угрозы моей семье, я желаю всего наилучшего. Им и их близким, – написал в своем Инстаграме Заа. – Моя жизнь всегда будет на высоте, несмотря на вашу ненависть.