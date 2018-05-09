Заа получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока месяца

Нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа получил в FIFA 18 специальную карточку лучшего игрока месяца. В течение нескольких недель пользователи футбольного симулятора могут в режиме "Испытания подбора команды" выполнить несколько заданий и получить POTM-карточку 25-летнего ивуарийца с общим рейтингом 88 OVR (Обычная карточка имеет рейтинг 82. - Прим. "СЭ"). Заа впервые признан игроком месяца.

Заа – лучший игрок чемпионата Англии в апреле