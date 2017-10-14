Заа – о победе над "Челси": "Это сон"

Нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа, который стал автором победного гола в ворота "Челси" (2:1), в матче 8-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что оставил на поле много сил. По словам форварда, этот результат придаст команде уверенности.

– Я так устал, но все это стоило того, чтобы выиграть, – приводит BBC слова Заа. – Мы должны были победить! В футболе никогда не знаешь, сработает ли твой план на матч.

Первый гол придал нам уверенности. Он стал мощным толчком для команды. Я же забил в нужное время, потому что "Челси" вернулся в игру.

Это сон, в котором мы обыграли лондонцев у них дома. Это только начало. Теперь "Кристал Пэлас" обрел уверенность в том, что может подняться выше в турнирной таблице.

Отметим, что команда Роя Ходжсона не только одержала свою первую победу в сезоне, но и забила свои первые голы после старта игрового года. До минувшей встречи "Кристал Пэлас" оставался единственной командой топ-чемпионатов без голов.

"Челси" сенсационно уступил "Кристал Пэлас"