Заа - лучший игрок чемпионата Англии в апреле

Английская премьер-лига на официальном сайте объявила победителя в голосовании за звание лучшего игрока чемпионата Англии по итогам апреля. Первое место в опросе занял нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа.

Ивуарийский форвард в прошлом месяце принял участие в четырех матчах своей команды, забив 4 мяча. Благодаря им "Кристал Пэлас" одержал две ничьих, а также дважды сыграл вничью.

Отметим, что на звание лучшего игрока арпеля также были номинированы форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, а также полузащитник Джейк Ливермор из "Вест Бромвича" и вратарь "Эвертона"Джордан Пикфорд.