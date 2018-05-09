Заа - лучший игрок чемпионата Англии в апреле

Английская премьер-лига на официальном сайте объявила победителя в голосовании за звание лучшего игрока чемпионата Англии по итогам апреля. Первое место в опросе занял нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа.
Ивуарийский форвард в прошлом месяце принял участие в четырех матчах своей команды, забив 4 мяча. Благодаря им "Кристал Пэлас" одержал две ничьих, а также дважды сыграл вничью.
Отметим, что на звание лучшего игрока арпеля также были номинированы форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, а также полузащитник Джейк Ливермор из "Вест Бромвича" и вратарь "Эвертона"Джордан Пикфорд.
April belonged to @wilfriedzaha…@CPFC’s man is the @EASPORTSFIFA Player of the Month 🏆#PLAwards pic.twitter.com/5zoizIRxeD– Premier League (@premierleague) 9 мая 2018 г.
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Кристал Пэлас
- Арсенал Лондон
- Вест Бромвич
- Эвертон
- Кристиан Эриксен
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Поль Погба
- Рахим Стерлинг
- Джейк Ливермор
- Вильфрид Заа
- Джордан Пикфорд