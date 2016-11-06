Заа хочет сменить гражданство и выступать за Кот-д'Ивуар

Полузащитник "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа намерен получить гражданство Кот-д'Ивуара и выступать за африканскую сборную, сообщает 90min.com. Хавбек отказался от надежд закрепиться в сборной Англии и готов принять предложение своей исторической родины. За англичан он провел 20 минут в двух товарищеских матчах и еще может поменять гражданство, поскольку в официальных поединках на поле еще не выходил. Он может дебютировать в ивуарийской сборной уже в январе на Кубке африканских наций.

В текущем сезоне бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" провел 10 матчей и забил 1 гол в чемпионате Англии.