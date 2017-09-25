За что Моуринью удалили на трибуны в матче с "Саутгемптоном". Видео

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время матча 6-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (1:0) был удален со скамейки. Арбитр Крейг Поусон попросил португальца уйти на трибуны в конце поединка.
В сети появилось видео, на котором видно, что специалист стоит у боковой линии и готов вырваться на поле, чтобы помешать атаке "Саутгемптона". Сегодня стало известно, что Моуринью избежит дополнительных санкций со стороны Футбольной ассоциации Англии за свое удаление.
Момент матча "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед", за который Жозе Моуринью отправили на трибуны pic.twitter.com/qKUQPzWqBc– Drafts (@dotrustaff) 25 сентября 2017 г.