За что Моуринью удалили на трибуны в матче с "Саутгемптоном". Видео

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время матча 6-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (1:0) был удален со скамейки. Арбитр Крейг Поусон попросил португальца уйти на трибуны в конце поединка.

В сети появилось видео, на котором видно, что специалист стоит у боковой линии и готов вырваться на поле, чтобы помешать атаке "Саутгемптона". Сегодня стало известно, что Моуринью избежит дополнительных санкций со стороны Футбольной ассоциации Англии за свое удаление.