За "Арсенал" забил родившийся после назначения Венгера игрок. Видео

18-летний нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа забил свои первые голы за основную команду лондонцев в матче Кубка английской лиги против "Норвича" (2:1, д.в.). Английский форвард кенийского происхождения вышел на замену на 85-й минуте матча и тут же сравнял счет. В дополнительное время на 96-й минуте он принес победу "Арсеналу".

Нкетиа, родившийся 30 мая 1999 года, стал первым игроком, появившимся на свет после назначения Арсена Венгера на пост главного тренера "Арсенала" (1 октября 1996 года), которому удалось забить за лондонский клуб в официальном матче.