"Ювентус" поздравил Конте с победой в чемпионате Англии

На официальной странице "Ювентуса" в Твиттере опубликовано поздравительное сообщение "Челси" и главному тренеру лондонцев Антонио Конте с победой в чемпионате Англии. "Синие" досрочно гарантировали себе титул, благодаря победе в матче 37-го тура премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (1:0). Напомним, ранее итальянский специалист возглавлял туринцев. До этого "Старая синьора" поздравила экс-помощника Конте в тренерском штабе Массимо Карреру, который привел "Спартак" к первому с 2001 года чемпионству.

Congratulazioni al @ChelseaFC e ad Antonio Conte per il successo in @premierleague ! – JuventusFC (@juventusfc) 12 мая 2017 г.