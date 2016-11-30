14:25 | ФУТБОЛ — Англия

"Ювентус" нацелился на Бранислава Ивановича

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Защитник "Челси" Бранислав Иванович может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает The Telegraph. В подписании контракта с игроком заинтересован "Ювентус". Туринцы рассматривают кандидатуру 32-летнего серба в качестве замены выбывшим из-за травм Дани Алвесу и Леонардо Бонуччи.

Главный тренер лондонцев Антонио Конте не против продажи Ивановича, но изначально хотел бы подписать новичка, который бы заменил его. Действующее соглашение серба с "синими" рассчитано до лета 2017 года.

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