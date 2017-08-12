Юрист Диегу Косты готовит иск к "Челси" за дискриминацию

Рикарду Кардозу, юрист нападающего "Челси" Диегу Косты, в ближайшее время может подать в суд на клуб за дискриминационное поведение по отношению к его клиенту, сообщает ESPN. По мнению представителя футболиста, главный тренер команды Антонио Конте не дает возможности игроку выполнять свою работу в полном объеме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Диегу Коста покинет "Челси". К 28-летнему футболисту проявляют интерес "Атлетико" и "Милан". Игрок выступал за лондонский клуб с 2014 года. За это время он провел 120 матчей и забил 58 мячей.