Юрген Клопп: "Завтра "Брайтон", потом "Спартак", потом "Эвертон"..."

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что команде необходима ротация состава. Поединок 14-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (3:0) в среду стал четвертым для "красных" за последние 12 дней. Немецкий специалист подчеркнул, что на данном этапе футболисты не имеют права расслабляться.

– После игры с "Челси" (25 ноября, 1:1) мы сделали шесть изменений в составе, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. – В футболе вы можете делать все что угодно, но вам нужно побеждать. Если вы проиграете, скажут, что вы ошиблись, а если победите, что это была хорошая идея.

К сожалению, игроки травмируются, мы не можем этого избежать, потому что футбол – это контактный вид спорта. Но для побед мне нужна целая команда. Сейчас нам нужно будет сформировать состав на матч с "Брайтоном", затем на "Спартак", затем на дерби, а затем еще, еще, еще... Мы не имеем права на отдых, но если у нас будет возможность равномерно распределить нагрузки между игроками – мы, конечно же, так и сделаем.

В субботу "Ливерпуль" проведет матч 15-го тура чемпионата Англии против "Брайтона", в среду (6 декабря) – встречу 6-го тура группового турнира со "Спартаком", а в воскресенье (10 декабря) в рамках 16-го тура премьер-лиги примет "Эвертон".