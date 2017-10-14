Юрген Клопп: "Заслужили победу над "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 8-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:0) остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные заслужили три очка.
– Так в Ливерпуле играть нельзя, но для "Манчестер Юнайтед" это нормально, – цитирует Клоппа BBC. – Мы показали хорошую игру и заслужили три очка. Однако нам не повезло в двух или трех моментах. В одном выручил вратарь. Когда соперник обороняется таким образом, то невозможно создать 20 моментов за матч.
Pablo_75
shpasic На самом деле - играли на порядок лучше МЮ, не повезло откровенно. Игру прекрасную поставил этот шабашник.
18:10
shpasic
молодцы, заслужили! потом в конце чемпионата будут "справедливую" таблицу рисовать о том, кто что заслужил. если этого шабашника к тому моменты не выгонят, за пролёт мимо плей-офф ЛЧ))
17:53
Flamenco
перевод немного хромает
17:46