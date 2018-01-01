Юрген Клопп: "Заслужил ли "Ливерпуль" победу? Меня это не волнует"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Бернли" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии отметил сложность встречи. По его словам, погодные условия поставили его команду в сложную ситуацию.

- Очень сложная игра, - цитирует BBC Клоппа. - "Ливерпуль" проделал великолепную работу. Ветер и дождь сегодня поставили нас в трудные условия. Заслужили ли мы победу? Меня это не волнует. Главное, что сегодня набрали три очка. "Ливерпуль" набрал шесть очков за два дня, такого в моей карьере еще не было.

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