Юрген Клопп: "Замена Коутинью? Я не думал об этом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что пока не думал о вариантах замены полузащитнику Фелиппе Коутинью. Ранее появилась информация, что бразилец может перебраться в "Барселону".

- На данный момент, как вы можете себе представить, ситуация с Коутинью непростая для всех, но мы должны сосредоточиться на работе на поле, - цитирует Sky Sports Клоппа. - Что буду делать, если он уйдет? Я не думаю, что имеет смысл думать слишком далеко вперед. Ситуация такая, какая есть, и она не изменилась, это все, что я знаю.