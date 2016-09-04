14:56 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Я влюбился в "Ливерпуль"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, что ему понравилась команда еще до того, как он пришел в нее. Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году, до этого он 7 лет работал с дортмундской "Боруссией".

- Может, это прозвучит странно, но мне нравился "Ливерпуль" еще до того, как я возглавил эту команду. Ради нее я даже прервал свой отпуск, – приводит слова Клоппа Daily Mail. – Я отказывал многим командам, хотел отдохнуть, но когда позвонили из "Ливерпуля", я сразу же согласился. Я влюбился в этот клуб, для меня он – и семья, и друзья.

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