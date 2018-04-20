Юрген Клопп: "Я удивлен решением Венгера покинуть "Арсенал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что удивлен решением Арсена Венгера покинуть "Арсенал" в конце сезона. Наставник мерсисайдцев назвал карьеру француза фантастической.

- Я удивлен, но это решение Венгера, которое я уважаю. Он повлиял на футбол, его карьера была потрясающей, - цитирует BBC слова Клоппа. - Он был очень долго в "Арсенале", целых 22 года. Может быть, в последние несколько месяцев не все были довольны результатами команды. "Арсенал" доминировал в середине 90-х годов и в начале 2000-х. Сейчас все по-иному, но в Германии он был образцом для подражания. Возможно, Венгер перейдет на работу в другой клуб. Я желаю ему всего наилучшего.



Напомним, Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. 68-летнему специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).



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