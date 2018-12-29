Юрген Клопп: "Я почти заплакал, когда Салах дал Фирмину возможность пробить пенальти"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Арсеналом" в матче 20-го тура чемпионата Англии (5:1) рассказал, что его тронул поступок Мохамеда Салаха. Египетский форвард отдал возможность пробить пенальти Роберту Фирмину.

– Игра определенно получилась сумасшедшей, – приводит BBC слова Клоппа. – Мы были очень хороши и делали то, что хотели. Мы планировали давить на соперника и не давать ему начинать атаки. Но они тоже использовали прессинг, поэтому было непросто.

Реакция "Ливерпуля" на гол "Арсенала" – это мировой класс. Мы знали, что игра не окончена и контролировали игру. Чуть не заплакал, когда Мохамед Салах отдал возможность пробить пенальти Фирмину. Мы все знаем, как Мо любит забивать, поэтому это был красивый поступок.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав 54 очка. "Арсенал" с 38 очками остался на 5-й строчке.

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