Юрген Клопп: " Я не настолько сумасшедший, чтобы хотеть тренировать "МЮ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг информацию о том, что он хотел тренировать "Манчестер Юнайтед" во время игры в "Майнце". На этой неделе бывший тренер немецкого клуба Экхард Краутцун заявил, что Клопп "мечтал тренировать свой любимый "МЮ".

- Как я мог, будучи средним игроком в "Майнце", сказать своему тренеру: "Кстати, если я стану тренером, мне бы очень хотелось работать в "Манчестер Юнайтед", - цитирует Daily Mail Клоппа. - Может быть, люди думают, что я немного сумасшедший, но я не настолько сумасшедший. Я никогда не думал о чем-то подобном.

Экхард был большим поклонником Алекса Фергюсона и до сих пор таковым является. При нашей первой встрече у него был джемпер с логотипом "МЮ". Возможно, он уже и не помнит этого. Мне было весело, когда я читал его интервью.