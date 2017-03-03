Юрген Клопп: "Я – не клоун"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии домашнего матча 27-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" подчеркнул, что старается внушить уверенность своим футболистам перед каждой игрой. По словам Клоппа, будучи игроком, он постоянно вел вперед партнеров по команде.

– Я – не клоун, я даже не всегда смеюсь как сумасшедший, – приводит BBC слова Клоппа. – Я – нормальный человек. Моя работа заключается в том, чтобы заставить игроков почувствовать, что у них хороший шанс на победу.

Будучи игроком, я был силен в психологии, моя сильная сторона была в том, чтобы вести вперед партнеров по команде. В футболе пытаешься сделать все, чтобы влиять на игроков с тренерской скамьи.