Юрген Клопп: "Я часто забываю счет по ходу матча"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что его команде непросто далась победа над "Ньюкаслом" в матче 27-го тура чемпионата Англии (2:0).

- Я часто забываю счет по ходу матча, так что даже когда мы вели 2:0, мне казалось, что нужно лучше контролировать игру, - цитирует BBC Клоппа. - Нам удалось забить два классных гола. Возможно, мы должны были еще бить пенальти, но не сложилось.

Соперник хорошо оборонялся. Это сильная команда высокого уровня. Мы часто теряли мяч в непривычных ситуациях, Роберту Фирмину не получал должной поддержки.