Юрген Клопп: "Выпущу на матч с "Уотфордом" 11 защитников"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Уотфордом" с юмором прокомментировал возможность установления "красными" клубного рекорда. Если "Ливерпуль" сыграет на ноль, то покажет лучший в истории результат по пропущенным мячам после 13 туров - 5.

- Я этого не знал. Ну теперь я выпущу 11 защитников на поле, чтобы убедиться, что мы установим этот рекорд, - цитирует BBC Клоппа. - Рекорд - не наша основная цель. Мы играем чтобы побеждать. Если мы не пропустим, будет легкче, но завтра это будет сделать непросто. "Уотфорд" неслучайно идет на седьмом месте в лиге.