Юрген Клопп: "Все бы поняли, если бы "Монако" и "Боруссия" не сыграли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп начал сегодняшнюю пресс-конференцию со слов о взрыве в Дортмунде. Во вторник около автобуса "Боруссии", который направлялся на стадион на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", произошел взрыв, в результате чего Марк Бартра получил травму. Встреча была перенесена на среду и завершилась победой монегасков (3:2).

- Это был трудный момент для меня, потому что многие мои друзья были в том автобусе, - цитирует BBC Клоппа. - Я был очень напуган и обеспокоен. Звонил некоторым людям, но я не хотел беспокоить их своими глупыми вопросами. Если честно, могу понять обе стороны в отношении даты проведения матча. Трудно найти место в плотном графике. Однако, думаю, все бы поняли, если бы команды не сыграли.

Горжусь тем, как Дортмунд справился с этим инцидентом. После игры видел лица своих бывших игроков. Понадобится время, чтобы разобраться с этим. Если бы кто-то предложил людям в автобусе в тот момент выйти на поле, то уверен, что они бы этого не сделали.