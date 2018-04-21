Юрген Клопп: "Вест Бромвич" решил не поливать газон в перерыве, и это осложнило ситуацию"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что ближе к концу матча 35-го тура английской премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (2:2) футболистам стало сложнее играть, потому что газон становился все суше.

Клопп также добавил, что таким командам, как "Вест Бромвич", влажные газоны ни к чему.

– Мы довольно хорошо контролировали игру. Соперник создавал моменты лишь после стандартов, в остальном мы хорошо защищались, – приводит ВВС слова Клоппа. – Играть было все сложнее, из-за того что поле становилось сухим. "Вест Бромвич" решил не поливать газон в перерыве, и это осложнило ситуацию. Таким командам, как "Вест Бром", не нужны влажные газоны. В следующем году в Чемпионшипе они смогут играть на сухом газоне.

После этой игры "Ливерпуль" набрал 71 очко и расположился на третьем месте в турнирной таблице. "Вест Бромвич" по-прежнему занимает последнее место, имея 25 очков.